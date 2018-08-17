Директор Вайкуле ответил на предупреждения о проверке МВД

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Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при управлении МВД по Москве Александра Хаминского о планируемой проверке деятельности артистки, передает РИА «Новости».

«У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно», — сказал Яковлев.

Ранее в Общественном совете МВД по Москве сообщили, что не принимали никаких решений по поводу обращений с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе Лаймы Вайкуле.