Умер автор «Паромщика»

Скончался поэт-песенник Николай Зиновьев, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Центрального дома литераторов.

Николаю Зиновьеву было 74 года. Смерть наступила 17 августа.

Прощание с Николаем Зиновьевым назначено на 19 августа. Оно пройдет в Центральном доме литераторов, похороны состоятся в этот же день на Химкинском кладбище.

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Зиновьев создал множество песен для звезд отечественной эстрады, в числе которых «Паромщик» в исполнении Аллы Пугачевой. Также песни на его стихи исполняли Валерий Леонтьев, Александр Малинин, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие звезды советской и российской эстрады. Всего поэт-песенник создал более 200 произведений.

Николая Зиновьева пережила супруга — российская актриса, заслуженная артистка России Елена Борзова.