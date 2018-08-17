В Петербурге экстренно госпитализировали звезду сериала «Убойная сила»

В четверг, 16 августа, в Петербурге был экстренно госпитализирован народный артист России, актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным портала, актера доставили в Елизаветинскую больницу из-за кровоизлияния в мозг. Отмечается, что 66-летнему актеру провели операцию, в данный момент он находится в отделении нейрохирургии. Его состояние не уточняется.

Леонов-Гладышев исполнил ряд ролей в советских фильмах, включая кинокартины «Место встречи изменить нельзя», «Фронт в тылу врага» и «На перевале не стрелять!». Также он снялся в образе майора Анатолия Шишкина, начальника отдела по раскрытию убийств в сериале «Убойная сила».