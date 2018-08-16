Захар Прилепин высмеял украинский минкульт

Писатель Захар Прилепин посмеялся над министерством культуры Украины, указавшим его в перечне персон, якобы угрожающих национальной безопасности страны.

«Я рыдаю. А почему список черный? Он черными чернилами написан?» — сказал писатель в беседе с РИА «Новости», добавив, что украинский сайт «Миротворец» внес его в свой список еще в 2014 году.

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Ранее минкультуры Украины внесло в свой черный список не только Прилепина, но также Александра Тамоникова, Александра Широкорада, одесского историка Льва Вершинина.

Этот список деятелей культуры ведомство пополняет с августа 2015 года. В него также внесены Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Василий Лановой, Валентин Гафт, Николай Расторгуев и др.