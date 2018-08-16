Братья погибшего Пола Уокера предложили сняться в его роли в «Форсаже»

Калеб и Коди Уокеры, которые приходятся братьями игравшему в первых семи частях «Форсажа» актеру Полу Уокеру, заявили, что они готовы исполнить его роль в новой серии кинофраншизы. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее продюсеры «Форсажа» уже просили братьев об участии в съемках, чтобы завершить работу над седьмой частью «Форсажа». Тогда братья исполнили несколько сцен за погибшего в 2013 году актера: после съемок на их лица была наложена цифровая копия лица Пола Уокера.

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«Я просто надеюсь, не знаю, получить роль камео и вновь сыграть Пола, чтобы сохранить о нем память и опять помочь [в съемках]», — сказал 40-летний Калеб Уокер.

Он также назвал участие участие в съемках «мечтой».

30-летний Коди Уокер отметил, что согласился бы сняться в роли своего брата, только если сцена будет сделана «со вкусом».

Ранее сообщалось, что студия Paramount опубликовала первый трейлер документального фильма о Поле Уокере.