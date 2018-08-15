Россия экстрадирует голливудского продюсера Мартиросяна

Российский Верховный суд признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, сообщает РИА «Новости».

В Армении он проходит по делу о мошенничестве. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — постановил суд..

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В ближайшее время Мартиросян будет экстрадирован в Армению.

Жалоба на постановление Генпрокуратуры рассматривалась уже во второй раз. 19 апреля 2018 года Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, который признал законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение.

В продюсерской фильмографии Степана Мартиросяна больше десятка фильмов, среди которых — «Уцелевший» с Марком Уолбергом, «Патруль» с Джейком Джилленхолом, «План побега» с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером.