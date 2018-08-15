Раскрыты обстоятельства смерти Эдуарда Успенского

Стали известны обстоятельства смерти десткого писателя Эдуарда Успенского, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что писатель скончался у себя дома на улице Весенней в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. В отдел полиции информация об умершем поступила в 23.29. Причина смерти официально еще не установлена, но известно, что Успенский болел раком желудка.

Эдуард Успенский, автор книг о Чебурашке и каникулах в Простоквашино, скончался у себя дома в возрасте 80 лет 14 августа.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского выразил глава Роспечати Михаил Сеславинский.