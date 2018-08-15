Раскрыты обстоятельства смерти Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский, 2003 год Global Look Press

Стали известны обстоятельства смерти десткого писателя Эдуарда Успенского, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что писатель скончался у себя дома на улице Весенней в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. В отдел полиции информация об умершем поступила в 23.29. Причина смерти официально еще не установлена, но известно, что Успенский болел раком желудка.

Эдуард Успенский, автор книг о Чебурашке и каникулах в Простоквашино, скончался у себя дома в возрасте 80 лет 14 августа.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского выразил глава Роспечати Михаил Сеславинский.