Путин выразил соболезнования семье Успенского

Президент России Владимир Путин направил родным писателя Эдуарда Успенского телеграмму с соболезнованиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Соболезнования глава государства выразил не только родным и близким, но и поклонникам таланта Эдуарда Успенского. «Президент глубоко соболезнует, не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои», — поделился Песков в беседе с журналистами.

Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет. Российский композитор Григорий Гладков позднее сообщил, что причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание.

Ранее в «Союзмультфильме» поделились планами работы с наследием Успенского.