Умер актер из сериала «Каменская»

На 73 году жизни скончался народный артист Белоруссии Николай Кириченко, сообщает Пятый канал.

Об этом сообщили в национальном академическом театре имени Янки Купалы, где работал Кириченко.

Причина его смерти не сообщается. По данным СМИ, в последние годы Кириченко серьезно болел, но продолжал работать.

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Кириченко известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть» и «Охота на гауляйтера».

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Кириченко родился 16 марта 1946 года в городе Молодечно.

В составе театра с 1971 года. В 2005-2009 годах возглавлял национальный академический театр имени Янки Купалы. Был доцентом Академии искусств, преподавал на театральном факультете.