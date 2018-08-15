Волкова прокомментировала смерть Успенского

Писательница Лилия Волкова прокомментировала смерть Эдуарда Успенского и заявила, что выросла, читая его книги, передает РИА «Новости».

По ее словам, писатель является феноменом отечественной культуры.

«Трудно представить, что не стало Эдуарда Успенского. Мои дети наизусть знали его стихи и слова героев мультфильмов по его сценариям. Успенского без преувеличения можно назвать не только явлением отечественной культуры, но и частью ежедневной жизни миллионов людей — уже давно взрослых и ещё совсем маленьких. И он, вне всяких сомнений, таковым и останется», — сказала Волкова.

Ранее российский композитор Григорий Гладков подтвердил смерть писателя Эдурда Успенского и назвал ее причину.