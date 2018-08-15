Умерла Валентина Левко

В Москве скончалась народная артистка России, бывшая солистка Большого театра Валентина Левко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГАБТа.

Уточняется, что Левко скончалась 14 августа после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 92 лет.

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«Прощание с Валентиной Левко, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель пресс- службы.

Дата и время прощания и похорон будут известны позже.

Валентина Левко выступала во многих известнейших залах мира: Карнеги-холл, Мюзик-феррайн, Альберт-холл, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Малый зал филармонии имени М. И. Глинки в Санкт-Петербурге, Большой зал Петербургской филармонии.