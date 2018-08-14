Гладков назвал причину смерти Эдуарда Успенского

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Российский композитор Григорий Гладков подтвердил смерть писателя Эдурда Успенского и назвал ее причину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Гладкова, Успенский долго страдал от онкологического заболевания, от которого продолжительное время лечился за границей.

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«Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал Гладков.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Москве на 81-м году жизни скончался советский и российский писатель Эдуард Успенский. Позднее его супруга подтвердила эту информацию телеканалу «Москва 24».