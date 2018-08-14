Умер Эдуард Успенский

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Писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на его жену.

По данным телеканала РЕН ТВ, писатель умер вечером 14 августа в доме, расположенном в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Отмечается, что 9 августа Успенский почувствовал себя плохо, жена вызвала ему «скорую».

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Эдуард Успенский родился в 1937 году. Первые стихи для детей он начал публиковать в «Литературной газете».

Успенский — автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино», «Колобок идет по следу». Многие произведения писателя были экранизированы.