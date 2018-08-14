Бейонсе посвятила концерт умирающей Арете Франклин

Поп-исполнительница Бейонсе посвятила свой совместный с Джей-Зи концерт в Детройте, прошедший 13 августа, умирающей соул-певице Арете Франклин, сообщает Freep

«Мы любим тебя, спасибо за прекрасную музыку», — обратилась Бейонсе к Арете. 40 тыс. гостей концерта в городе, где родилась Франклин, встретили посвящение одобрительным гулом.

Как ранее сообщалось, 76-летняя певица серьезно больна. СМИ со ссылкой на близкие к артистке источники передают, что Арета Франклин последние несколько лет боролась с онкологическим заболеванием, сейчас похудела до 39 килограммов и находится при смерти.