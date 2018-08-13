Гарри Бардин перенес операцию

Госпитализированному накануне режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину сделали операцию, он чувствует себя нормально, передает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

«Операция, которую сделали сегодня Гарри Бардину, завершена, она прошла успешно. Сейчас он чувствует себя нормально», — сказали в оргкомитете.

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12 августа Бардин, который был членом жюри выборгского фестиваля, почувствовал себя плохо. После осмотра в Выборге он был госпитализирован в областную больницу Санкт-Петербурга.

Гарри Бардин — один из самых известных советских и российских мультипликаторов. Обладатель четырех премий «Ника» и золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Он известен по мультфильмам «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Серый волк энд Красная шапочка».