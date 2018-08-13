Названа причина смерти игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Басса

Стали известны причины смерти игрока телевизионной и спортивной версий «Что? Где? Когда?», биолога, эколога и педагога Михаила Басса, скончавшегося накануне в Петербурге в возрасте 48 лет.

По информации ФАН, Басс скончался от острого лейкоза, прогрессировавшего в течение месяца.

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Несколько недель Михаил Басс находился на лечении в Израиле.

Пока место и дата прощания с Бассом не известны.

В телеверсии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Басс дебютировал в 1990 году, стал одним из самых известных игроков команды Алексея Блинова, обладал титулом «Бессмертного члена клуба». Преподавал, организовывал олимпиаду школьников Санкт-Петербурга по биологии.