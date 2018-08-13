В Крыму прокомментировали отказ Вайкуле ехать на полуостров

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал принципиальный отказ певицы Лаймы Вайкуле выступать в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, подобные высказывания артистки определяют только отношение к ней самой.

Джаралла отметил, что Вайкуле стала известна еще в тот период, когда СССР была единой страной, и это только усиливает разочарование людей того поколения ее словами.

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«Они еще привыкли думать о СССР, о том, что мы были вместе. А такие заявления еще раз напоминают о том, что, увы, теперь все это в прошлом», — добавил эксперт.

Вайкуле ранее заявляла, что не поедет в Крым ни за какой гонорар, поскольку европейцам якобы запрещено посещать полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.