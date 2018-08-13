Стало известно место похорон Анатолия Узденского

Российский актер театра и кино Анатолий Узденский будет похоронен в Москве. Об этом сообщается на сайте «Современника».

Уточняется, что он скончался в родном Новосибирске, куда уехал на время отпуска.

О дате и времени прощания с артистом будет сообщено позднее.

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Ранее сообщалось, что причиной смерти народного артиста Анатолия Узденского стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Узденский был известен по ролям в спектаклях «Джентльмен», Шарманка», «Три сестры», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Он также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.