Основатель «Парка Горького» попросил всех молиться за Николая Носкова

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии бывшего участника группы Николая Носкова, который пережил инсульт, РИА «Новости» со ссылкой на латвийские СМИ.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов.

Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». В марте 2017 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь «Лапино», где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.