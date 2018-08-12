Мать Бузовой рассказала об ограблении квартиры

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина рассказала о том, как ограбили ее квартиру, передает ФАН.

Она призвала людей быть бдительными.

«И очень обидно, что вместо того, чтобы жить и наслаждаться в своих квартирах жизнью, люди должны ставить решетки и еще что-то только потому, что кто-то не хочет работать. Я знаю, залезли по лесам. Я расстроена и самое обидное – весь дом у нас в лесах, и это может случиться с каждым. Я больше переживаю за то, что люди теперь не смогут нормально спать, вот и все», — сказала она.

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Ирина Бузова добавила, что все остальное – дело наживное.

Неизвестный похитил из квартиры матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей.