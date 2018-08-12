Гафт назвал большой потерей смерть Узденского

Народный актер РСФСР Валентин Гафт назвал большой потерей смерть актера театра «Современник» Народного артиста Анатолия Узденского, передает РИА «Новости».

«Полоса нехорошая пошла — каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еше и Узденский. С этим нужно смириться. Это случается с каждым. И это всегда не вовремя. Не вернешь назад никого, к сожалению. Это был талантливейший и интереснейший человек. Это большая потеря для всех нас», — сказал Гафт.

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Ранее сообщалось, что стала известна причина смерти Анатолия Узденского.

В «Современник» Узденский пришел в 2005 году. В театре он играл роли в таких спектаклях как «Джентльмен», Шарманка», «Три сестры», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Узденский также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.