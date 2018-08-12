Запашный попрекнул Вайкуле Советским Союзом из-за бойкота ею Крыма

Дрессировщик Эдгар Запашный резко ответил на слова певицы Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму.

Запашный в своем инстаграме написал, что если бы не Советский Союз, певица не смогла бы так прекрасно петь на русском языке, который «на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас,так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!».

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«У вас был шанс отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР»,но на тот момент вы видимо «любили» Советский Союз. Крым это территория России и имейте совесть это признать,либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще,если ваши взгляды расходятся с нашими!!! Прискорбно,когда такие как вы кусают «кормящую руку»,а она продолжает вас кормить!», — написал он.

Ранее певица заявила, что не станет выступать в Крыму ни за какой гонорар.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.