Стала известна причина смерти Анатолия Узденского

По словам источника в театре «Современник», причиной смерти Народного артиста Анатолия Узденского стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, передает «ФАН».

Ранее сообщалось, что Анатолий Узденский умер в Новосибирске, где находился в отпуске. Причина его смерти не сообщается. Прощание и похороны артиста пройдут в Москве, время и дата их проведения на данный момент неизвестны.

Узденский был известен по ролям в спектаклях «Джентльмен», Шарманка», «Три сестры», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Он также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.