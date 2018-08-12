В «Современнике» прокомментировали смерть Узденского

Актриса театра «Современник» Алена Бабенко прокомментировала сообщения о смерти Народного артиста России Анатолия Узденского, который умер в возрасте 66 лет, передает РЕН ТВ.

«Невероятно талантливый, добрейший человек», — сказала Бабенко.

Она также рассказала, что у Узденского была тяжела тяжелая судьба, так как артист был одинок и сказала, что ей трудно осознать произошедшее.

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Ранее сообщалось, что Анатолий Узденский умер в Новосибирске, где находился в отпуске. Причина его смерти не сообщается. Прощание и похороны артиста пройдут в Москве.

Узденский был известен по таким ролям в театре как «Джентльмен», Шарманка», «Три сестры», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Он также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.