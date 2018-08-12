Умер Анатолий Узденский

Московский театр «Современник» сообщил на своем сайте о смерти Народного артиста России Анатолия Узденского, который умер на 67-м году жизни.

В театре сообщили, что Узденский умер в Новосибирске, где находился в отпуске. Причина его смерти не сообщается.

Реклама

Прощание и похороны с актером пройдут в Москве, об их дате и времени проведения будет сообщено позднее, отметили в театре.

В «Современник» Узденский пришел в 2005 году. В театре он играл роли в таких спектаклях как «Джентльмен», Шарманка», «Три сестры», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». Узденский также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.