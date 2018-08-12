Муж Вайкуле прокомментировал ее слова о выступлениях в Крыму

Гражданский муж и продюсер певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский пояснил ее позицию относительно выступлений в Крыму. Об этом он рассказал «Говорит Москва».

По словам Латковского, артистка действует по закону, и «если нельзя — не поедет» в Крым.

«Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех», — подчеркнул партнер Вайкуле.

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Ранее певица заявила, что не станет выступать в Крыму ни за какой гонорар.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.