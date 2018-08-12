Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол

В Лондоне в возрасте 85 лет скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что англоязычный писатель индийского происхождения скончался в своем доме в кругу семьи. Причина смерти не называется.

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Видиадхар Сураджпрасад Найпол родился в небольшом городе Чагуанас на островах Тринидад, которые в то время являлись британской колонией. Его отец Сиперсад Найпол был журналистом, который с 1929 года писал рассказы в Trinidad Guardian. Не достигнув 17-летнего возраста, Видиадхар Сураджпрасад получил стипендию для обучения за границей и поступил Оксфордский университет, где собирался получить степень по английскому языку. Ему не удалось закончить обучение, после чего в 1953 году он уехал в Лондон.

Найпол опубликовал ряд романов, некоторые его произведения переведены на русский язык. В 1993 году получил первую премию Дэвида Коэна, одну из самых престижных в области литературы. В 2001 году ему вручили Нобелевскую премию по литературе за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».