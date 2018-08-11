Директор Лаймы Вайкуле отреагировал на ее заявление про Крым

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме «в меру своей испорченности», передает радиостанция «Говорит Москва».

Директор певицы добавил, что считает эту историю «раздутой»:

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он.

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Ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар, так как «нам, европейцам, запрещено».

Также Вайкуле высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в «черные списки».