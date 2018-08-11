Борис Гребенщиков похвалил Монеточку

Российский музыкант Борис Гребенщиков рассказал, что он думает о творчестве молодых исполнителей.

«Что-то нравится, что-то не очень. Например, было предложение, чтобы Монеточка спела со мной дуэтом в титровой песне третьей части фильма «Гоголь» Егора Баранова (а его фильмы мне всегда нравились). Но не сложилось. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — рассказал он в интервью газете Metro.

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Гребенщиков добавил, что ему нравятся также некоторые песни Васи Обломова.

«Он чудесный, умница: и сердце, и голова в правильном месте. Но таких, к сожалению, мало», — добавил он.

Ранее Сергей Шнуров встал на сторону Монеточки в противостоянии с Земфирой.