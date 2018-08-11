Прокуратура отказалась возбуждать дело о «сексуальных преступлениях» Мэрилина Мэнсона

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело против американского музыканта Мэрилина Мэнсона после заявления о неназванных «сексуальных преступлениях», которые фронтмен группы Marilyn Manson якобы совершил в 2011 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что заявление о «сексуальных преступлениях» музыканта поступило в полицию в мае нынешнего года. Прокуратура посчитала, что дело невозможно завести из-за «отсутствия доказательств».

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Также прокуратура отказалась заводить аналогичное дело против продюсера и писателя Мюррея Миллера, которого в изнасиловании обвинила американская актриса Аврора Перрино.

Ранее сообщалось, что Мэнсон раздел фаната на сцене.