Стала известна дата похорон Дмитрия Брусникина

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Похороны режиссера и актера Дмитрия Брусникина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МХТ имени Чехова.

Прощание с заслуженным деятелем искусств России Дмитрием Владимировичем Брусникиным состоится в понедельник, 13 августа, отметили в МХТ им. Чехова.

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В 11.00 мск в театре начнется гражданская панихида, отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией.

Похоронят Брусникина на Троекуровском кладбище в Москве.

9 августа стало известно, что актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет. За два дня до смерти артист был назначен художественным руководителем театра «Практика».

Источник, близкий к семье актера рассказал, что он умер от сердечной недостаточности.