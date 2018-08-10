Появился тизер второго сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Видеосервис Amazon Prime Video разметил в Youtube первый тизер второго сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел».
Действие сериала о домохозяйке, идеальной жене и матери Мириам Майзел, которая из-за обрушившихся на нее неудач обнаруживает у себя юмористический талант, разворачивается в Нью-Йорке в 1958 году.
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Главную роль в сериале исполняет американская актриса Рэйчел Броснахэн, которая уже получила «Золотой глобус» как лучшая актриса комедийного сериала.
Ранее появился тизер второго сезона сериала «Достать коротышку» по одноименному роману Элмора Леонарда.