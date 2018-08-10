Названы дата и место прощания с Дмитрием Брусникиным

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Российский режиссер Юрий Квятковский сообщил о дате и месте прощания с умершим театральным актером и режиссером Дмитрием Брусникиным. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Квятковского, церемония прощания продет в понедельник, 13 августа. Она состоится в МХТ им. Чехова и начнется в 11.00.

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Ранее режиссер театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович дал комментарий в связи с кончиной актера и худрука театра «Практика» Дмитрия Брусникина. Каменькович назвал счастьем тот факт, что Брусникин успел создать свой театр. Он добавил, что считает Брусникина «удивительным человеком».

9 августа стало известно, что актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет.