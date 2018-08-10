В США начали проверку обвинений в адрес Стивена Сигала о домогательствах

В американском городе Лос-Анджелес прокуратура проводит проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

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Как отмечается, в полицейском досье также фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

В январе сообщалось, что актриса Регина Симонс обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании.

Как отмечалось, Симонс снималась в массовке фильма «В смертельной опасности», где главную роль играл Сигал.