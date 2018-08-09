Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии места съемок «Дома-2»

Власти Москвы распорядились изъять земельный участок, на котором проходят съемки телешоу «Дом-2», для строительства автомобильной дороги. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии Москвы.

Согласно документу, собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с публикацией распоряжения. В общей сложности в распоряжении указаны пять участков, которые находятся в районе коттеджного поселка Летова Роща в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что новый участок для съемок реалити-шоу «Дом-2» будет находиться неподалеку от снесенного павильона.