Режиссер «Вечного зова» назвал Дегтяреву великой русской актрисой

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Валерий Усков, режиссер сериала «Вечный зов», заявил, что Тамара Дегтярева должна была быть более популярной. Об этом он рассказал газете «Известия».

Усков посетовал, что Дегтярева была не очень популярной, однако при этом назвал ее «великой русской актрисой». По его словам, она должна была иметь большую известность.

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«Большое горе для театра и кино. Она была очень скромна внешне в действиях, но у нее внутри скапливалась такая энергия, которая равносильна атомной бомбе», — добавил режиссер.

Также он отметил, что об актрисе мало писали. Усков заключил, что о ней нужно было много писать, пока она была жива.

Ранее сообщалось, что Дегтярева скончалась в возрасте 74 лет. Отмечалось, что умерла из-за болезни.