Источник назвал причину смерти Брусникина

Актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в результате сердечной недостаточности. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье Брусникина.

По данным агентства, последние два месяца Брусникин проходил лечение в Боткинской больнице. Врачи отмечали успехи в лечении, а режиссер говорил о хорошем самочувствии. Из-за этого он не брал отпуск, рассчитывая, что сможет продолжать работать вопреки болезни. Тем не менее накануне состояние Брусникина резко ухудшилось.

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РИА «Новости» отмечает, что в МХТ имени Чехова шокированы смертью Брусникина.

«Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных «брусникинцев», для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича», — говорится в сообщении театра.

Ранее сообщалось, что Брусникин скончался в возрасте 60 лет.