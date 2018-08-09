Александру Пахмутову внесли в базу данных «Миротворца»

Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Пахмутову внесли в базу данных с формулировкой «открытое оправдание российской агрессии против Украины».

Ранее сообщалось, что писательнице, лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич пришлось отменить свою лекцию в Одессе из-за угроз в адрес организаторов. По словам писательницы, ее по ошибке включили в базу данных «Миротворца».

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Также ранее стало известно, что в базу данных сайта «Миротворец» попала экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Сайт «Миротворец» публикует в открытом доступе данные российских деятелей культуры, а также украинских журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».