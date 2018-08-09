Россреестр отказался арестовывать имущество Петросяна и Степаненко

По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы юмориста Евгения Петросяна в рамках процесса о разводе с его супругой Еленой Степаненко, управление Росреестра по Московской области не стало накладывать арест на совместно нажитое имущество артистов, передает РИА «Новости».

«Управление Росреестра указало, что документы суда о наложении ареста не соответствуют закону, и отказалось накладывать арест», — сказал Жорин.

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Жорин отметил, что отказ был выдан в связи с формальными признаками из-за оформления или комплектности документов.

«Это именно имущество в Подмосковье», — сказал он.

По словам Жорина, ответов по другим объектам недвижимости не поступало.

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