Пресс-секретарь Меладзе: «честное пионерское» он в Венгрию не ездил

Композитора Константина Меладзе не задерживали на границе с Венгрией, заявила его пресс‐секретарь Анастасия Драпеко, сообщает телеканал 360.

Она заверила, что Меладзе не мог находиться в поезде в указанную дату. По ее словам, композитор находится в студии звукозаписи.

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«Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений. Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил», — сказала Драпеко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сотрудники пограничной службы Венгрии задержали продюсера и композитора Константина Меладзе на выезде из Закарпатской области Украины.