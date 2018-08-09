Алексиевич из-за угроз отменила выступление в Одессе

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала, что ей пришлось отменить свою лекцию «Диалоги со Светланой Алексиевич: Я пишу книгу о любви», которая должна была пройти в Одессе, из-за того, что ее по ошибке внесли в базу данных сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

В частности, Алексиевич рассказала, что в адрес организаторов лекции стали поступать угрозы, после чего она сама тоже начала их получать. Она отметила, что ее обвинили «в каких-то совершенно надуманных обидах, нанесенных украинцам».

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«Это звонили устроителям, что я в «Миротворце» и меня туда включили. Но какая-то произошла глупость, потому что через час меня уже там не было. Но, к сожалению, людям уже объявили», — заявила Алексиевич.

Она также подчеркнула, что ее мать — украинка и сама она родилась на Украине.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «Блестящих» Семенович попала в базу «Миротворца».