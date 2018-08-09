Питт опроверг обвинения Джоли по поводу незначительных алиментов

Американский актер Брэд Питт, который является бывшем мужем Анджелины Джоли, опроверг ее заявление о том, что он якобы не выделяет денег на содержание их детей, передает Associated Press.

По словам Питта, за два года, прошедших с момента подачи документов на развод, он выделил Джоли $1,3 млн в качестве алиментов, а также одолжил еще $8 млн на покупку дома.

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При этом адвокаты Джоли утверждают, что Питт не выполнил неофициальные финансовые договоренности, которых супруги достигли в ходе бракоразводного процесса. Они не уточняют, о чем именно идет речь. Адвокаты Питта считают, что его бывшая супруга таким образом пытается «манипулировать СМИ».

Ранее Джоли пожаловалась на то, что ее бывший супруг Брэд Питт не выплатил никаких значительных средств на содержание ребенка за полтора года их бракоразводного процесса.