Киноакадемия США учредила новую номинацию на премию «Оскар»

Совет управляющих Киноакадемии США принял решение выдавать премию «Оскар» за «лучшее популярное кино», а также сократить телеверсию церемонии вручения до трех часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо членов киноакадемии.

По словам представителей совета, они создадут новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино. При этом они не стали уточнять критерии отбора, отметив, что объявят их позднее.

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В письме говорится, что вручение наименее популярных категорий «Оскара» не будет транслироваться по телевидению, что позволит сократить время всей церемонии в эфире.

Также сообщается, что 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как сообщалось ранее, а в 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. Организаторы уточнили, что дата 91-й церемонии останется прежней и пройдет 23 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что французская актриса Эмманюэль Сенье, которая является супругой режиссера Романа Полански, отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей «Оскар».