Вышел новый трейлер диснеевского «Щелкунчика» с Кирой Найтли
Вышел новый трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства».
Картина снята по мотивам балета Петра Чайковского, созданного на основе сказки «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
По сюжету крестный отец героини Клары Дроссельмейер, которого играет Морган Фримэн, дарит ей золотую нить. Клара следует за нитью и неожиданно оказывается в снегах магического королевства.
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В ленте снимались Кира Найтли, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Сергей Полунин, Морган Фриман.
Главную героиню играет Фой. Режиссер – Лассе Халльстрём. Премьера картины «Щелкунчик и четыре королевства» состоится 8 ноября 2018 года.
Как сообщалось, Найтли перевоплотится в фею Драже.
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