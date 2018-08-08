В сети появился трейлер фильма «Бельканто» с Джулианной Мур

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11744689/upload-AP_18128608347301-pic905-895x505-5641.jpg">

В сети появился трейлер фильма «Бельканто» с американской актрисой Джулианной Мур в главной роли. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Отмечается, что режиссер Пол Вайц снял фильм об оперной певице Роксане Косс, которая приезжает в США, что спеть на приме в честь дня рождения японского магната. Во время ее выступления в дом врывается группа боевиков, берущих гостей в заложники и требующих освобождения схваченных повстанцев в обмен на их жизни.

Реклама

Как уточняется, в фильме, снятом по книге Энн Пэтчетт, вместо Мур поет оперная дива Рене Флеминг. Фильм выйдет на экраны в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер сериала «Маньяк» с актрисой Эммой Стоун.