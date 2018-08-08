В сети появился трейлер фильма «Бельканто» с Джулианной Мур
В сети появился трейлер фильма «Бельканто» с американской актрисой Джулианной Мур в главной роли. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Отмечается, что режиссер Пол Вайц снял фильм об оперной певице Роксане Косс, которая приезжает в США, что спеть на приме в честь дня рождения японского магната. Во время ее выступления в дом врывается группа боевиков, берущих гостей в заложники и требующих освобождения схваченных повстанцев в обмен на их жизни.
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Как уточняется, в фильме, снятом по книге Энн Пэтчетт, вместо Мур поет оперная дива Рене Флеминг. Фильм выйдет на экраны в сентябре этого года.
Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер сериала «Маньяк» с актрисой Эммой Стоун.