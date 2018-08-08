Медики рассказали о состоянии Сами Насери после сложной операции
Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья французского актера Сами Насери после операции, сообщает РИА «Новости».
Французский актер, широко известный по серии фильмов «Такси», перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу в результате драки в московском караоке-баре.
По словам Нероева, Насери чувствует себя хорошо, но ему еще предстоит пройти период реабилитации глаза.
«Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно», — сказал Нероев.
Офтальмолог также отметил, что французский актер в настоящее время находится под наблюдением специалистов НИИ имени Гельмгольца.
Ранее источник сообщил, что в Москве задержали подозреваемых в избиении Сами Насери.