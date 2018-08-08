Медики рассказали о состоянии Сами Насери после сложной операции

Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья французского актера Сами Насери после операции, сообщает РИА «Новости».

Французский актер, широко известный по серии фильмов «Такси», перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу в результате драки в московском караоке-баре.

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По словам Нероева, Насери чувствует себя хорошо, но ему еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

«Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно», — сказал Нероев.

Офтальмолог также отметил, что французский актер в настоящее время находится под наблюдением специалистов НИИ имени Гельмгольца.

Ранее источник сообщил, что в Москве задержали подозреваемых в избиении Сами Насери.