Соседи проговорились о беременности помощницы Петросяна

По словам соседей 29-летней помощницы юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, девушка ждет ребенка, передает сайт kp.ru.

«Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — рассказал один из жителей дома, где выросла Брухунова.

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В школе Брухуновой рассказали, что она выросла в интеллигентной семьей, училась хорошо, хотя не была отличницей, отличалась примерным поведением и редко появлялась на шумных вечеринках или дискотеках.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял сторону в конфликте юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.