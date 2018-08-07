Соседи проговорились о беременности помощницы Петросяна
По словам соседей 29-летней помощницы юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, девушка ждет ребенка, передает сайт kp.ru.
«Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — рассказал один из жителей дома, где выросла Брухунова.
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В школе Брухуновой рассказали, что она выросла в интеллигентной семьей, училась хорошо, хотя не была отличницей, отличалась примерным поведением и редко появлялась на шумных вечеринках или дискотеках.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял сторону в конфликте юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.