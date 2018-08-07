Адвокат прокомментировал арест имущества Петросяна и Степаненко

После того как суд наложил арест на все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко ожидается проведение описи всего совместно нажитого супругами, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин, передает «ФАН».

«Сейчас нам нужно сделать всю опись имущества. Сложность заключается в том, что основное имущество находится там, где проживает Степаненко, то есть нужно будет туда прийти, описать, а дальше — оценка и, соответственно, раздел», — сказал Жорин.

Реклама

По его словам, скорость процесса зависит от Степаненко, так как Петросян не хочет «врываться» в квартиру, являющуюся его собственностью, так как склонен «находить компромисс».

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял сторону в конфликте Петросяна и Степаненко.