Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве

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Звезду фильма «Такси» французского актера Сами Насери прооперировали в Москве. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в «Газету.Ru».

«В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери», — сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что Насери предпочел оперироваться в России.

При этом отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время Насери все ее находится под наркозом.

«Была тяжелая Травма», — заявили в Минздраве России.

Ранее полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери в Москве.

В полиции рассказали, что 5 августа к ним поступил вызов о конфликте в баре в Старопименовском переулке. Прибывшие на место правоохранители установили, что в ходе словесного конфликта неизвестный мужчина ударил Насери, после чего скрылся с места происшествия.