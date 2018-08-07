Стала известна причина драки с участием Сами Насери

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/8356973/upload-media-pic905-895x505-15979.jpg">

Стали известны подробности драки с участием французского актера Сами Насери, которая произошла в ночь с 4 на 5 августа в одном из московских баров, передает ФАН.

По имеющимся данным, французский актер вместе с братом отдыхал в московском караоке-баре «Вокс». У него произошел конфликт с другим посетителем заведения из-за очереди к микрофону, в результате чего произошла драка. Насери получил удар в лицо и был вынужден обратиться за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского.

Реклама

В медучреждении подтвердили факт обращения актера, а также сообщили, что Насери был выписан в тот же день. Отмечается, что полученные травмы опасности не представляют.

Также сообщается, что задержанных в связи с дракой на данный момент нет. Обстоятельства инцидента выясняет участковый.

Ранее французское посольство в России прокомментировало информацию об избиении французского актера в Москве.